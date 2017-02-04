啦啦隊女孩轉隊 中信兄弟注入新血

職棒中信兄弟啦啦隊Passion Sisters徵選新成員，共6名女孩出線，其中3人轉隊成功，包括前義大犀牛啦啦隊Peggy、綺綺，前統一獅勝利女神白白。

中信兄弟啦啦隊passion sisters 4.0徵選會今天在實踐大學國際會議廳舉行，共17名女孩進入決選，今天輪番上台表演，由藝人李毓芬、小刀、藍波評審。

綺綺、Peggy、白白、晴兒、璇璇、小安等6名女孩成為新一代的啦啦隊員。

綺綺坦言心情有點複雜，她說報名參加徵選以來，難免遭遇球迷在網路上的攻擊，「我們也很無奈」，畢竟球團易主也是事實，這段時間以來，心情的調適反而比準備徵選還要難。

Peggy在最後一刻得知入選，差點飆淚，她很感謝粉絲一路相挺，她說轉隊雖然承受少數網路言論的壓力，但有更多粉絲是支持著她，「給我很大的力量」。

中信兄弟球迷的加油方式主動、熱情，綺綺說過去在敵對一方應援時，經常受到震撼，「會起雞皮疙瘩」，現在很期待一起加入。Peggy說雖然在不同球隊，但一樣是支持棒球，希望球迷一起來加油。

曾經擔任統一獅「勝利女神」的白白，平時是電腦工程師、也是舞者；前年在球場邊，燈柱爆裂的意外事件中，因保護小球迷而登上新聞版面；今天也以舞蹈才華成為轉隊成功的啦啦隊員。

晴兒表演自彈自唱、外加舞蹈，獲得全場掌聲，她過去因為李振昌而愛上棒球，成為中信兄弟啦啦隊之後，希望在場邊帶來笑容與歡樂，她自爆私底下是個搞笑的女孩。

璇璇身穿中信兄弟黃色球衣上場跳舞，倒數第2名宣布入選，一度很緊張，上台唱歌、跳舞準備了一個星期，演唱「姊妹」一曲特別有用意，最後果然順利加入熱情姊妹。

不同於一般的舞台演出，小安以特別的方式進場，身穿貓女裝扮從觀眾席現身，性感舞蹈之後，在台上現場變裝，風格大變，成為啦啦隊的青春風格，獲得評審青睞。1060204

(中央社)