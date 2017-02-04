16歲少年摔倒遭鐵條刺穿胸腔 友竟心急拔出
花蓮一名16歲鍾姓少年，今天下午走到鄰居家中串門子，不慎摔跤遭鐵條刺穿胸腔，在工作室打掃的郭姓鄰居見狀，衝出門外看到鍾男坐在地上，表情痛苦，一時心急也沒多想，就將他體內的鐵條硬生拔出、施壓止血，所幸並未造成鍾男大量出血，緊急送往花蓮慈濟醫院急救，目前仍在加護病房接受治療。
花蓮縣消防局自強分隊指出，獲報抵達現場後只見鍾男虛弱躺在地上，明顯可見到胸口及右後背有穿孔，疑似遭異物貫穿，遭成胸骨肋骨骨折、肺部受傷，出現氣血胸，郭姓民眾稱已自行將鐵條拔出，醫生見狀都覺得傻眼。
因一時心急，自行拔出鐵條，連鐵條丟哪都找不到，郭姓鄰居著急指出，才跟跟他聊完天，怎知一轉眼就聽到他大聲哀嚎，看到他痛苦掙扎，一時心急也沒多想，就趕緊將長約30公分、直徑1公分鐵條拔出，趕緊報警處理，直呼，真的不是故意將鐵條拔出的，懊悔不已。
事發地點位於鄰居家後院，據鄰居透露，由於正準備搭蓋工作室，現場堆砌多種建材及廢棄鐵條，又趁著年後假日大掃除，當時大家忙著清掃，沒注意到鍾姓少年是如何摔倒，直說聽到叫聲他已倒臥在地。
吉安警分局太昌所長詹孝元指出，詳細事發狀況目前仍在調查中。慈濟醫院急診主治醫師溫偉程也呼籲民眾，被異物刺入體內，切勿拔出異物，以免造成傷口出血，保持原狀，送醫處理即可。
(中時)
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