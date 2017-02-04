美日安保適用釣島 陸籲美停止錯誤言論
針對美國國防部長馬提斯重申美日安保條約適用於釣魚台，中國大陸外交部發言人陸慷表示，陸方敦促美方停止在釣魚台主權問題上發表「錯誤言論」，避免為區域形勢帶來不穩定因素。
馬提斯（James Mattis）3日抵達日本訪問，並在拜會日本首相安倍晉三時表示，釣魚台列嶼適用美國有協防日本義務的美日安全保障條約第5條。
新華社報導，陸慷3日深夜以「答記者問」形式表示，釣魚台及其附屬島嶼「自古以來就是中國固有領土，這是不容篡改的歷史事實」。
陸慷說，美日安保條約是冷戰時期產物，不應損害中國大陸領土主權和正當權益。
他表示，「我們敦促美方採取負責任的態度，停止在釣魚島（釣魚台）主權問題上發表錯誤言論，避免使有關問題進一步複雜化，給地區形勢帶來不穩定因素。」
美日安保條約第5條明定美國對日本的防衛義務，是條約的核心條文。第5條規定，在日本或其管轄領域內，如果日本或駐日美軍遭到武力攻擊，美日兩國將採取行動共同因應。
分析指出，日本一直極力想獲得保證，即美國總統川普政府將延續華府先前的政策，承諾協助捍衛引發領土爭議的東海釣魚台列嶼。釣魚台列嶼雖由日本實際管控，但台灣和中國大陸都主張擁有主權。1060204
(中央社)
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