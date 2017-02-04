瓶鼻海豚陳屍彰濱沙灘 死因待釐清
一隻瓶鼻海豚昨天被發現陳屍彰化縣彰濱工業區沙灘，明顯死亡多天，海巡人員與中華鯨豚協會處理，運往成功大學研究死因。
行政院海岸巡防署中部地區巡防局第四一岸巡大隊今天表示，塭仔安檢所昨天下午接獲王姓民眾通報，彰濱工業區線西段北岸沙灘有一隻鯨豚屍體，海巡人員立刻到場查看，並聯絡中華鯨豚協會協助處理。
第四一岸巡大隊表示，鯨豚屍體發黑、些微腐爛，現場瀰漫陣陣惡臭，且豚身下方空洞、不見豚鰭、渾身傷痕，研判死亡多天後，因海水退潮而擱淺，屍身腐爛難辨識品種，人員先拍攝照片並在岸際戒護，避免鯨豚屍體因海水上漲而流入海。
第四一岸巡大隊表示，中華鯨豚協會人員到場後進一步確認，初步判斷鯨豚屍體應為「瓶鼻海豚」，死因待查證，海巡人員協助搬運鯨豚屍體上車，後續由協會運送到成功大學研究、處置。
第四一岸巡大隊表示，生態保育是海巡署重要工作職掌之一，民眾若在岸際或海灘發現鯨豚、海龜等保育類動物受困，可撥打「118」海巡署免付費服務專線，將立即派員協助。1060204
(中央社)
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