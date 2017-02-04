台北燈節登場 西門捷運站運量8萬人

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台北燈節4日舉行點燈儀式。（杜宜諳攝）

台北燈節開幕直播

台北燈節今晚正式開幕，主展場捷運西門站累計運量截至晚間6時，已達8.1萬，較1月7日同期增加2.8萬；同樣有花燈、燈光展演的捷運北門站也有0.8萬運量，較1月7日同期增加0.2萬。

台北捷運公司表示，目前捷運列車運行正常，要由西門站下車的旅客也可順利出站。不過，為避免人潮擁擠，也建議旅客可以從北門站出站，再步行至燈會現場。

(中時)