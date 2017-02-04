券商遭駭客攻擊 警不排除是國際詐騙集團
國內多家券商傳出遭駭客攻擊，要求支付10元比特幣、約台幣31萬多元，否則將癱瘓網站電子下單系統。警方證實，目前已接獲2家證券公司報案，發現歹徒利用國際駭客組織的名義，從羅馬尼亞發動分散式阻斷服務攻擊（簡稱DDos），但並未對券商的網路交易造成影響，不排除是國際詐騙集團亂槍打鳥進行詐騙，正循線偵辦中。
刑事局表示，2日接獲某家券商報案，指前一天收到1封英文電子郵件，對方屬名為Armade collective的組織，威脅公司必須在6天內支付10元比特幣，否則將癱瘓網站，讓客戶無法下單交易。證券公司檢查系統，發現網路登入流量的確比平日多出數倍，但並未到達癱瘓的地步，且當日國內股市並無開市，所以沒造成任何損失。
台北市警方也接獲另一家券商報案，恐嚇內容與手法都相同，不過，各家券商在開工日後營運皆正常，並未遭受攻擊，刑事局目前已與北市警方共同偵辦。
警方調查，歹徒自稱的國際駭客組織，數年前曾攻擊瑞士多家銀行，成員後來陸續遭警方逮捕、判刑入獄後，組織已近乎瓦解，但去年還是有歹徒假冒該組織的名義，向世界各國銀行恐嚇、勒贖比特幣。
(中時)
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