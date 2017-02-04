台南地震周年前夕辦音樂會 賴清德：盼留下台南人堅強印象
0206台南地震周年前夕，台南市政府在永康社教中心廣場舉辦一場「迎向新生音樂會」，吸引逾千名民眾到場聆聽，多位藝人輪番演唱，撫慰一年來人心的傷痛，台南市長賴清德期待音樂傳達勇敢堅強的信念，在災難後，台南人能夠留下團結的印象。
在社教中心戶外廣場舉辦音樂會由《美聲拉縴人合唱團》開場，台南子弟曹雅雯接棒，接著《南方二重唱》、殷正洋陸續登場演唱激勵人心的歌曲，有維冠金龍大樓的災民默默低調到場，台下約1000餘位民眾入座聆聽，卻沒有太多的嬉鬧聲，大家靜靜享受一場心靈音樂饗宴。
現場觀眾以附近居民參與為主，演唱多數是柔和旋律的歌曲，觀眾席上偶爾見到民眾拿起手機紀錄溫馨一刻。部分受災戶與家屬則若有所思的隨著樂聲擺動。
賴清德在音樂會的感人氣氛中，要大家擦掉眼淚，把悲傷留在過去，迎向新的生活，讓往生的親人不再掛念。希望藉著音樂，傳達台南人勇敢堅強面對地震的精神。
賴清德表示，音樂在文化心靈層面帶來正面的力量，往後歷史上談起2016台南地震，不是記得多少傷亡與無助，而是會想到大家在這一刻展現的團結與生命的堅強。
(中時)
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