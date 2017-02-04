助家扶兒脫貧向學 彰化元宵鼓仔燈開賣囉！
彰化家扶中心每年在元宵前夕都會義賣古早味的傳統糊仔燈─紙糊燈籠來募款，今年已進入第21年，今天上午在鹿港舉辦「無窮世代─掏掏口袋零錢、幫幫孩子童年」元宵燈籠義賣記者會，呼籲民眾踴躍以零錢幫助貧童向學。
開工第一週，彰化家扶中心及發展學園就在全縣26個據點，展開為期一週的元宵糊仔燈義賣活動，邀請民眾踴躍掏出零錢，輕鬆行善做公益，幫助弱勢孩子站穩脫貧腳步。
彰化家扶兒少保委員會輔導主委李世湧，21年前開始與家人一起義賣紙糊燈籠，為家扶弱勢學童募集獎助學金，無論颳風下雨或艷陽高照都不曾中斷，甚至連讀幼兒園的孫子，也都自告奮勇地拿著大聲公幫忙叫賣，受到他的感召，4年前起彰化家扶全體員工總動員，帶著家扶兒一起投入糊仔燈義賣活動。
家扶中心王震光說，彰化家扶中心扶助1600戶家庭，共計3000多名弱勢孩子，多數人在春節假期結束後，所面臨的第一道生活難關，就是籌措學費與生活費。
王震光說，初期僅在彰化市舊三商百貨騎樓的一個據點義賣，今年已擴大至全縣26處據點同步開賣；為讓家扶兒在新的一年有好的開始，彰化家扶特別準備多樣可愛卡通造型與傳統糊仔燈供給民眾選購，歡迎民眾踴躍支持，掏出口袋零錢進行小額捐款，幫助家扶兒實現健康成長、安心就學的心願。
(中時)
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