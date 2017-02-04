助家扶兒脫貧向學 彰化元宵鼓仔燈開賣囉！

彰化家扶中心的紙糊燈籠義賣今天開賣囉！不少民眾紛紛前來響應。(謝瓊雲攝)

只要少少的零錢，一個造型燈籠或傳統紙燈籠，只要10元至50元銅板價。(謝瓊雲攝)

彰化家扶特別準備多樣可愛卡通造型與傳統糊仔燈供給民眾選購，歡迎民眾踴躍支持。(謝瓊雲攝)

彰化家扶中心今天上午在鹿港葉宣哲診所外舉辦元宵糊仔燈義賣記者會，縣長夫人劉慧如(第二排左五起、鹿港鎮長黃振彥和)、立法委員王惠美等人都到場表達支持。(謝瓊雲攝)

彰化家扶中心每年在元宵前夕都會義賣古早味的傳統糊仔燈─紙糊燈籠來募款，今年已進入第21年，今天上午在鹿港舉辦「無窮世代─掏掏口袋零錢、幫幫孩子童年」元宵燈籠義賣記者會，呼籲民眾踴躍以零錢幫助貧童向學。

開工第一週，彰化家扶中心及發展學園就在全縣26個據點，展開為期一週的元宵糊仔燈義賣活動，邀請民眾踴躍掏出零錢，輕鬆行善做公益，幫助弱勢孩子站穩脫貧腳步。

彰化家扶兒少保委員會輔導主委李世湧，21年前開始與家人一起義賣紙糊燈籠，為家扶弱勢學童募集獎助學金，無論颳風下雨或艷陽高照都不曾中斷，甚至連讀幼兒園的孫子，也都自告奮勇地拿著大聲公幫忙叫賣，受到他的感召，4年前起彰化家扶全體員工總動員，帶著家扶兒一起投入糊仔燈義賣活動。

家扶中心王震光說，彰化家扶中心扶助1600戶家庭，共計3000多名弱勢孩子，多數人在春節假期結束後，所面臨的第一道生活難關，就是籌措學費與生活費。

王震光說，初期僅在彰化市舊三商百貨騎樓的一個據點義賣，今年已擴大至全縣26處據點同步開賣；為讓家扶兒在新的一年有好的開始，彰化家扶特別準備多樣可愛卡通造型與傳統糊仔燈供給民眾選購，歡迎民眾踴躍支持，掏出口袋零錢進行小額捐款，幫助家扶兒實現健康成長、安心就學的心願。

(中時)