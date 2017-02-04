聯絡簿上滿滿的漫畫 學生喊強者老師

（圖／取自爆料公社）

高雄一名國小老師，每每在聯絡簿上關心學生，不但用文字，並且用漫畫方式表現，圖文並茂地說：「很乖喔！」「表現良好呦！」學生忘記帶課本，也會說「最近常常忘記帶課本，健忘喔！」網友表示有這種老師真好。

有網友在爆料公社貼上十數張照片，並表示這位國小老師超強，傳聞是美術系畢業的，帶一個班20～30人，聯絡簿或多或少都會畫畫。每張畫上都會加幾句關心語，學生表現不佳時，也會鼓勵。

網友在下面留言，很想去當這位老師的學生！

(中時電子報)

（圖／取自爆料公社）