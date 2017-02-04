南投縣前觀光處長洪文能 接溪頭米堤大飯店總經理

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溪頭米堤大飯店新、卸任總經理交接，左起方建國、李麗裕、洪文能。（廖志晃攝）

經擔任南投縣政府觀光處長的洪文能，剛卸下公職，就轉任溪頭米堤大飯店總經理，4日履新；榮鑫集團總經理李麗裕表示，洪文能擁有觀光專業和在地人脈，希望借重他的長才，提供旅客一流的服務。

溪頭米堤大飯店新、舊任總經理交接，包括前南投縣長李朝卿、台大林管處長蔡明哲等人都蒞臨觀禮。

李麗裕表示，米堤大飯店卸任總經理方建國，因另有生涯規畫辭職，實在令人不捨；新任總經理洪文能，具有推動觀光產業的豐富經驗，曾先後任職於交通部觀光局駐日本副主任、台灣觀光協會秘書、南投縣觀光處長等職務。

李麗裕表示，借重洪文能的觀光專業及在地人脈，帶領旗下同仁，用心經營溪頭米堤大飯店，讓旅客享受一流的服務。

面對轉換跑道後的挑戰，洪文能表示，究竟是誤入叢林的白兔，還是翻轉米堤的舵手，日後分曉！

(中時)