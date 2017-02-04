婚禮前代言燈節 江宏傑對老婆不好意思

台灣桌球好手江宏傑身為台北燈節、世大運代言人，在日本場婚禮的前一天，仍留在台灣參加台北燈節活動，對此他表示，對老婆小愛很不好意思。

台北燈節今天舉辦開幕典禮，代言人也是世大運桌球國手江宏傑，今天在點燈儀式前，他先現身世大運互動區，與小球迷切磋球技，並打了場趣味競賽。

江宏傑和福原愛5日將在日本東京迪士尼樂園的飯店舉辦日本場的婚宴，今天江宏傑仍稱職地在台灣參與台北燈節的活動，對此他表示，「對老婆很不好意思」。

江宏傑說，為了擔任台北燈節代言人，他對在婚禮前一天沒辦法陪在老婆身邊，覺得很不好意思，但老婆全力支持他，讓他可以放心、順利的做好台北燈節代言人身分。

談到這段時間在台灣、日本兩地奔波，江宏傑說，他對日本場的婚宴，和擔任台北燈節代言人都很開心、很興奮，所以即便需台灣、日本交通，但他沒有感到太多疲倦。1060204

(中央社)