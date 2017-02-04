500鈔票放伍佰 零無違和感

有網友把歌手伍佰的照片放進500元新台幣紙鈔內，竟然無違和感，又有氣勢。（圖／取自Yu Lin Tsai 臉書）

新台幣紙鈔改不改話題還在延燒，有網友把歌手伍佰的臉合成到伍佰元鈔票上，看起來無違和感又有氣勢，網友紛紛表示「這個絕對可以」、「超有台灣精神」！

(中時電子報)