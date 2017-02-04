SBL》臉書大方放閃 顏行書坦承熱戀中

其實就算到了現場，顏行書仍然很有偶像藝人的架式。(黃及人攝)

曾為偶像藝人的富邦勇士總教練顏行書，2日突然在個人臉書上公布「穩定交往中」訊息，隨即收到近700個讚與近100則恭喜回覆，顏行書4日也在富邦與裕隆賽前大方承認自己戀愛ing的好消息，對象則是自己輔大學妹。

顏行書在球員退役後，一度轉到演藝圈發展，除了出任偶像劇「MVP情人」男主角，更成為偶像團體「183俱樂部」團員之一，不過隨後他淡出演藝圈，朝著籃球專任教練發展，且在2015年正式接下富邦勇士兵符。

其實顏行書願意大方放閃，原因是他近日與女友出遊時，竟遭某周刊狗仔隊跟拍，讓他相當百思不得其解，「我現在都不是藝人了，實在不懂為何還要拍我與女友，反正既然都被拍了，我還不如在臉書上面大方承認算了。」

比起談起自己戀情，顏行書整個心思還是放在球隊上面，畢竟目前富邦戰況吃緊，剛換的洋將歐布萊恩，體能明顯還跟不上，顏總只能期望藉由更多的比賽，讓歐布萊恩能夠趕緊進入狀況，「我還很擔心例行賽不夠呢！」

(中時電子報)