饒舌天王阿姆發表新歌 髒話問候川普
美國饒舌天王阿姆（Eminem）幫饒舌歌手大尚恩（Big Sean）新專輯「I Decided」跨刀，在今天發表的新歌「No Favors」痛批總統川普，在各大社群網站引起熱烈討論。
根據法新社和「好萊塢報導」（The Hollywood Reporter），阿姆在新歌中表示：「我是反骨/沒有政府搞得定的突擊隊/你的人不會想要這樣的，川普是個婊子/我要砸爛他的招牌。」
大尚恩昨天在推特發文稱讚阿姆。他說：「No Favors感覺就像是連續擊出全壘打一樣，這段歌詞你詮釋太好了！謝謝你為這張專輯加持。」
法新社報導，阿姆在去年11月8日美國總統選舉前幾週，曾發表針對億萬富翁川普，火藥味十足長達8分鐘的即興饒舌。
1990年代發跡的阿姆是有史以來唱片銷量最高的饒舌歌手，也是至今最具影響力的白人嘻哈歌手。1060204
(中央社)
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