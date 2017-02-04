少女搭錯車到新德里 遭綁架強暴販賣

一名15歲少女因搭錯車來到新德里，卻遭人綁架強暴，又被轉賣給他人當老婆，之後逃出，卻再遭相同罪犯迷昏又賣給他人強暴，直到2日終於逃脫獲救。

「新德里電視台」（NDTV）今天報導，一名15歲少女去年10月從恰蒂斯加爾省（Chhattisgarh）搭火車想去探訪親戚，結果搭錯火車來到新德里。

一名高階警官表示，在新德里的火車站，這名少女遇到一名賣瓶裝水的小販阿爾曼（Arman），阿爾曼把少女帶到新德里「Sarai Kale Khan」區，並在他的妻子哈希娜（Hasheena）幫助下成功強暴該名少女。

警官表示，這對夫婦在綁架該少女後，又把她以7萬盧比（約合新台幣近3.5萬元）賣給名叫雅達夫（Pappu Yadav）的男子，讓少女當他的老婆。

少女被帶往新德里南方的哈雅納省（Haryana）法里達巴德市（Faridabad）住了接近2個月，最後趁機脫逃，跑到新德里尼札穆丁（Hazrat Nizamuddin）火車站。

但沒想到，少女在火車站再度碰到綁架她的雅達夫的妻子哈希娜，哈希娜給她氣泡飲料喝後，少女陷入半昏迷狀態，哈希娜又把少女賣給名叫阿夫洛茲（Mohammad Afroz）的22歲男子。

警官說，阿夫洛茲在火車站附近強暴了這名少女，並付錢給哈希娜。所幸少女再度逃脫，並向路人求救，終於被德里婦女委員會（Delhi Commission for Women）於2日救出。

該案已由警方調查，並依據強暴、違反「禁止童婚法」等罪名逮捕雅達夫和阿夫洛茲，並追緝在逃的其他嫌犯。1060204

(中央社)