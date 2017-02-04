衛福部高層人事 陳時中傾向原班人馬
衛福部長換人，次長、健保署長等政務官將隨之總辭。陳時中今受訪時透露，傾向維持原班人馬，以穩定為原則；至於藍委質疑他缺乏長照、食安經驗，他則強調，沒有人是全才全能。
行政院昨宣布衛福部長將由前衛生署副署長陳時中接任，但國民黨立委王育敏就質疑，牙醫出身的陳時中，沒有長照、食安背景，未來接掌衛福部要如何面對這2大難題。
準衛福部長陳時中今天下午受訪時表示，衛福部掌管的業務既專業又與民生息息相關，遍及的範疇之廣，確實不可能樣樣都精通，但他認為，身為衛福部長更重要的是領導統御的方式，如何運用專家、民間團體力量，讓機關功能發揮到最高、虛心請教相關團體意見，更是「一個政務官應該做的事」。
核災區食品開放問題，是陳時中上任後的一大考驗，對此他表示，「如果真是核災食品，就一定不會進口」，未來相關食品一定要符合安全標準才會進口，但安全標準是什麼、要如何進口等，都將成為把關重點。
至於長照議題，陳時中表示，這項政策在擬定階段時，他也是智庫的一員，對政策相當熟悉，跟次長呂寶靜也很熟，對於不熟悉的部份，他「時時都在學習」。
內閣改組，衛福部長換人做，次長呂寶靜、何啟功以及健保署長李伯璋也將總辭，未來人選打算怎麼安排？陳時中說，希望以「穩定為原則」，傾向維持原班人馬，日後會再和林奏延詳談，希望大家都能一起打拚。
陳時中也透露，很多親戚聽聞他要接衛福部長一職，都相當反對，認為這個位子很辛苦，但因為太太點頭「祝福他」，他才決定點頭接下，並坦言「很珍惜這個機會」。1060204
(中央社)
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