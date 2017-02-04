陸客車禍 老先生「沒遊阿里山遺憾」
「沒遊阿里山肯定是遺憾的！」載運中國寧波陸客的遊覽車4日在高雄市自撞橋墩車禍，年紀最大的74歲謝紀品老先生，一家9口首度到台灣旅遊，卻因這場車禍，5人受傷，幸好是輕傷；原本今天下午要上阿里山，現在肯定是去不了，他說「很遺憾」，不過，他表示，對台灣印象很好。
住寧波市餘姚縣的謝紀品老先生，與老伴由3個女兒、女婿及孫子女陪同，一家9口首度到台灣旅遊，卻因這場車禍，包括他腰部挫傷，及3個女兒、小女婿等5人受傷，幸好都是輕傷，下午出院，返回世和旅行社代為安排的帝豪飯店住宿。
謝老先生說，他們2月1日到台灣，遊過日月潭、西子灣等地，對台灣印象很好，原本昨天下午要上阿里山，卻因車禍去不成，「肯定是遺憾的」。
謝家二女兒謝吉麗胸口挫傷，她說，喜歡日月潭及野柳，尤其是野柳海邊空氣很好；大女兒謝優麗說，一家高高興興出來旅遊，想不到會發生這種事，是否繼續行程，今晚回飯店再商量。
這次旅遊團是由寧波市3家人組成，加大陸籍領隊洪璐及本地導遊及遊覽車司機共28人，除謝家9人外，另有住寧波市奉化縣一家14口及1對夫婦，車禍造成包括本地導遊在內20人輕重傷，除大陸籍領隊洪璐因輕微顱內出血已經住院加護病房觀察治療中外，其餘均已出院，幸好20人均無生命危險。
(中時)
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