《時來運轉》超級盃爭霸 獵鷹受讓過盤機會高
大家好，我是運彩貓彩運彩分析平台的顧問David，超級盃是全美每年最受注目的賽事，先幫時來運轉的讀者做簡單的背景介紹。
新英格蘭愛國者隊 : 平均每場僅丟15.6分，本季NFL防守最佳的球隊。教練Belichick與明星四分衛Brady兩人聯手自2001年以來已7次打入超級盃，拿下4次優勝，其中Brady三度獲選超級盃最有價值球員。
亞特蘭大獵鷹隊 : 平均攻下33.8分，本季NFL最強進攻球隊。雖然從未拿過超級盃優勝，但四分衛Matt Ryan堪稱本季NFL最佳四分衛也是聯盟MVP的頭號人選。
經驗上來說，愛國者有絕對優勢，靈魂人物Brady堪稱超級盃史上最強四分衛。但本季的獵鷹進攻上表現讓人驚艷，季後賽前兩戰分別以18、19分痛宰對手，一路殺進超級盃，未顯生澀。
由於參賽隊伍早早就決定，盤口也早早就開出，到目前為止美國當地的讓分盤與大小盤都沒太大移動。據我熟悉的業界人士表示，目前下注愛國者的多一些，但一些所謂「專業人士(勝率較高的彩迷)」卻偏愛獵鷹，預估這盤口到開打前都不會有太大變動。
至於我個人也偏愛獵鷹隊受讓，因為在這種全球注目的大賽中，盤口認為較強的一方，就算獲勝也常不會過盤。且近5屆的超級盃全都是受讓一方的球隊過盤，彩迷也可在開打前至我們運彩貓網站看看其他的分析師如何解析這場賽事與大小盤。
(中時電子報)
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