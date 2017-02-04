3首長「留校觀察」！520就職周年前後恐第2波內閣改組
內閣局部改組4首長被換後，據知很可能在520就職周年前後，會再有第二波內閣改組！由於拚經濟沒起色，相關部會3首長被列入「留校觀察」名單，包括國發會主委陳添枝、經濟部長李世光、財政部長許虞哲，到時改組，可能連行政院長林全都危險。
據網媒《上報》報導，政院人士指出，半年來，行政、立法部門通過很多新法案，各部會能不能落實執行？執行進度為何？都會是下一波內閣的觀察重點。
國發會主委陳添枝主掌「五加二創新產業」計畫，經濟卻不見好轉，遭不少綠委抱怨說幾乎「沒角色」。連地方諸侯也對他不滿，指地方提出的大型建設，國發會消極不配合，要求趕快換掉這些「老藍男」。
財政部長許虞哲，則被政府高層認為毫無表現，可能由台聯前立委賴振昌接任。但林全因已痛失前金管會主委丁克華，這次選擇力保許虞哲，並力推稅制改革，讓小英看見他的施政亮點。
(中時電子報)
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