王寶強回擊《大鬧天竺》爛片質疑：誰出生就能當導演？
大陸男星王寶強離婚後打起精神，為首度執導新片《大鬧天竺》勤跑宣傳，不過上映後評價兩極，甚至被質疑他不適合當導演，還是回去當演員吧。對此，王寶強今(4日)也在微博以正能量回應外界質疑：「寶寶想說，可是誰出生就能當導演？」
《大鬧天竺》是王寶強首度執導電影，靈感來自古典名著《西遊記》，上映後票房突破6億人民幣大關，但口碑卻不佳，也讓外界質疑王寶強並不適合當個導演，王寶強對此回應，「誰出生就能當導演？我也是在一直被說不適合當演員的聲音中走過來的，如今卻都認可了我的演員身份。」
王寶強表示《大鬧天竺》雖有不足，但也讓他一直進步，總不能人生第一次的不足就確定以後也成不了導演，他認為萬事沒有絕對、一切皆有可能，表示今後會花更多時間努力，也自信通過努力，能成為一位合格導演。
(中時電子報)
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