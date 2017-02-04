WTA台灣賽》彭帥拚生涯第2冠 明戰大會頭號種子

彭帥拿下賽末點開心振臂露出笑容。(李弘斌攝)

彭帥拍落捷克女將沙法洛娃挺進單打決賽。(李弘斌攝)

中國大陸名將彭帥傷癒復出後，延續去年火燙手感，4日拍落捷克女將沙法洛娃挺進決賽，5日下午1時將迎戰大會頭號種子、世界排名13的烏克蘭史維托琳娜（Elina Svitolina），力爭生涯第2座WTA單打后冠。

彭帥8強賽撂倒賽會第2種子，拿下生涯對戰澳洲名將絲托索(Samantha Stosur)首勝，近況正旺的她近18場奪15勝，4日碰上澳網女雙冠軍捷克沙法洛娃，首盤6比4拿下後，第2盤發球局全保且兩度破發，花1小時22分鐘生涯第8度挺進WTA決賽。

一報澳網女雙決賽之仇，彭帥坦言，其實來台之前並未預料到能闖進決賽，「畢竟我也不是種子球員，對手是誰也難預測，但就是一輪一輪去做準備，能打入決賽爭冠當然開心不過。」

捷克女將沙法洛娃不敵彭帥。(李弘斌攝)

31歲的彭帥，16年網球生涯擁有2座大滿貫賽女雙冠軍，但去年10月天津賽才捧起生涯首座WTA單打后冠，且是腰部動刀後奪冠甚是難得，彭帥說，「這座冠軍的確填補很大空白，但四大公開賽又更艱難了，當然一切還是得看運氣，還有運氣來了也得把握。」

彭帥過去與史維托琳娜唯一一次交手是2014年美國紐哈芬(New Haven)網賽，且彭帥拿下勝利，若彭帥順利捧起第2冠，生涯排名將可上升16名，來到世界排名第55名。

(中時電子報)