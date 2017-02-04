2017台北燈節開幕 人潮湧入西門町
2017台北燈節今晚開幕，「小奇雞家族」燈光秀完整展演內容正式曝光，長達3分鐘的演出，聲光效果十足，每個裝置以不同顏色不同造型，搭配高科技鑲嵌LED動態燈光技術，讓西門町街頭融入在燈光藝術之下，成為大型遊樂園，也讓原本假日就人潮眾多的西門町，更是人潮擠爆，捷運西門站更一度管制出入口。
柯文哲上任2周年的主打政績，就是翻轉西區，今年台北燈節更首度移師西門町舉行，今天自下午起人潮陸續湧入西門町，台北捷運公司昨天統計至下午6時，捷運西門站累計運量達8.1萬，較1月7日同期增加2.8萬。
柯文哲坦言，人太多了，比預期來的太多，他鼓勵來參加的民眾使用捷運或公車，千萬不要騎車或開車，交通會更阻塞。由於接下來還有11日的花車遊行及12日閉幕，柯文哲認為，花車遊行當天中華路會封住，推測交通狀況及動線會比今天好一點，也呼籲民眾當天盡量避開此區。
他說，第一次還是會有一些比較不滿意的地方，請大家包涵，但還是鼓勵本土年輕藝術家在這個地方做些嘗試，過去燈節在廟宇或公園舉辦，偏向靜態，現在慢慢在街頭做些動態嘗試，當然新嘗試還是有需要再改進的地方，鼓勵大家來看看台北燈節。
(中時)
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