陸試射東風5C 俄專家：核武發展改觀
美媒近期披露共軍試射東風5C型洲際彈道飛彈，中國大陸國防部對此表示，這是按計畫進行的正常科研試驗，不針對特定國家和目標。俄羅斯專家認為，應重新評估大陸核武力量發展前景。
美國新聞網站「華盛頓自由燈塔」（Washington Free Beacon）日前引述美方官員說法報導，中共火箭軍近期在山西太原試射掛載10枚「多彈頭獨立目標重返大氣層載具」（MIRVs）的東風5C型長程洲際飛彈。
中國大陸國防部3日以書面答覆陸媒詢問表示，「我們在境內按計畫進行科研試驗是正常的，這些試驗不針對任何特定國家和目標。」
中國大陸外交部發言人陸慷當天在例行記者會回應提問時說，大陸一貫奉行自衛防禦的國防政策，「希望有關方面不要大驚小怪」。
俄國軍事專家卡辛（Vasiliy Kashin）為俄羅斯衛星通訊社撰文指出，東風5C型飛彈成功試驗的消息，足以讓外界重新審視中國大陸核武儲備的成長前景。
卡辛認為，中國大陸雖開始部署可移動的東風41型固體燃料洲際彈道飛彈，但液態燃料飛彈短期內不會退役。過去外界猜測東風41將取代東風5，但現在看來，東風41將作為現有東風5核武庫的補充。
文章指出，東風5發射準備時間長，但射程可達美國本土。隨著飛彈攻擊預警和防禦系統部署，中國大陸有能力用洲際飛彈發動先發制人的攻擊，並可能量產造價比固體燃料飛彈便宜、服役期更長的東風5，每年部署10至15枚。
他表示，有理由期待中國大陸未來幾年實現逼近美俄戰略核武力量的「跨越式突破」，使亞太地區遊戲規則發生根本變化。1060204
(中央社)
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