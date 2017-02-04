業者研發蓄電池再生 減汙做環保
國內汽機車的鉛酸電池耗廢量大，業者開發新法「諧振式複合脈衝技術」，讓鉛酸電池充電後再生利用，可減少對環境汙染，節省用電池量大的行業的營業成本，嘉市環保局長張志誠對此技術也感到興趣，前往參觀了解。
業者吳仁祥指出，汽車的鉛酸電池約2年使用期限，排除電瓶品質不良、人為操作不當等因素，因長期充放電產生大量硫酸鉛結晶體，導致電池老化、效能減弱，但利用鉛酸電池再生技術可以讓報廢的電池再生，再循環使用2、3次。
吳仁祥說，這套鉛酸電池再生設備採用「諧振式複合脈衝技術」，經實測結果，再生成功率達80%以上，極板損壞率則低於5%，優於韓國及中國使用的再生技術，且以此技術再生舊酸鉛電池價格約是購買新品的一半，適合用於汽車、動力車、不斷電系統、電信產業等。
業者李堃宏說，舊電池經檢測電壓、電阻、整體健康度符合再生條件，經過諧振式複合脈衝技術再生可還原電力達95%以上，若與買新品比較，4年節省一半至4分之1的花費，且減少環境汙染。
(中時)
關鍵字：蓄電池再生
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