內閣改組 社民黨盼檢討爭議政策

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社民黨今天說，民進黨政府應更明確對過去引發爭議的政策提出檢討，並向社會大眾交待何以更換內閣首長將解決這些問題，否則更動內閣人事無助於提升人民對於政府與內閣信任感。

行政院昨天宣布內閣四部會改組，科技部長由教育部次長陳良基接任、勞動部長由政務委員林美珠接任、衛福部長由前衛生署副署長陳時中接任、農委會主委由宜蘭縣長林聰賢接任。

社民黨發言人陳又新今天透過新聞稿質疑，民進黨執政1年多來，包括日本核災食品進口、一例一休、砍7天假、吸菸救長照等爭議政策不斷，如今撤換相關內閣部會首長，卻未對整體施政方向與成效提出檢討，是否僅是平息民怨的作法？

社民黨說，民進黨政府此時撤換這些內閣部會首長的緣由為何，應給社會大眾明確的說明。

社民黨並說，希望新任衛福部長與農委會主委檢討過去失敗的政策溝通機制以及不斷爆發食安漏洞的邊境管理，明確說明政府將如何處理去年引起軒然大波的核災食品進口議題。

社民黨說，期待新任衛福部長可以提出更為穩健的財源方案，作為長照政策下個階段的改革方向；呼籲民進黨政府以及新任勞動部長在勞動議題上拿出執行貫徹新法精神的決心與魄力，而非只是一味地自我限縮。

社民黨指出，內閣人事隨著施政方向與成效而有變動本屬正常，然而民進黨政府應更明確地對過去引發爭議的政策提出檢討，並向社會大眾交待何以更換內閣首長將解決這些問題，否則更動內閣人事將無助於提升人民對於政府與內閣的信任感。1060204

(中央社)