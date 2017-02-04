水患自主防災 全台成立 384防災社區

我要評比

水利署發表水患自主防災社區成果，至今已在全台有 384個防災社區，如台南永康崑山里協助維冠大樓搜救後援工作，台東嘉蘭社區颱風來襲前預防性疏散撤離，展現防災意識成效。

經濟部水利署今天在台南崑山科技大學舉行 105年度水患自主防災社區成果發表暨表揚大會，由水利署長賴建信主持，經濟部次長楊偉甫、台南市長賴清德、行政院災害防救辦公室及地方政府代表等參加。

賴建信表示，水利署從99年成立 4個水患自主防災示範社區，至今已輔導地方政府在全國成立 384個水患自主防災社區，透過縣市政府和公所持續運作，已有顯著成效。

賴建信指出，105年在153個參賽社區中，選拔出 9個特優社區、16個優等社區、24個甲等社區、3個特殊獎項社區及5個推動水患自主防災社區績優縣市。

賴建信說，經評鑑脫穎而出的 9個特優社區，包括宜蘭縣宜蘭市梅洲社區、台中市烏日區前竹里、南投縣南投市營南里、雲林縣四湖鄉廣溝村、雲林縣大埤鄉西鎮村、台南市麻豆區埤投里、台南市將軍區廣山里、台南市永康區崑山里及台東縣金峰鄉嘉蘭村。

5個推動水患自主防災社區績優縣市為台中市政府、台南市政府、宜蘭縣政府、雲林縣政府及台東縣政府。

賴建信表示，今年獲得特優的社區皆有完善的防災組織與疏散避難措施，以台南市永康區崑山里為例，藉由水患自主防災社區的組織動員，協助去年0206震災中維冠大樓搜救的後援工作，撫慰當時受難家屬心靈。

另外，去年莫蘭蒂颱風襲台前，台東縣金峰鄉嘉蘭社區針對拉冷冷及拉灣聚落進行預防性疏散撤離，並安置及安排民眾依親，避免災害的發生。

賴建信也舉例，台南市將軍區廣山里在颱風期間，收到區公所撤離通知後，立即通報公所災害應變中心要作預防應撤離，經學甲警分局會同公所人員，將地勢低窪的12位長者撤離到廣山社區活動中心安置，避免可能的人命傷亡。1060204

(中央社)