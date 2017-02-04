台北燈節交通大打結 柯文哲：盼多包涵

2017台北燈節今晚在西門町登場，台北市長柯文哲受訪時說，人潮比預期多，呼籲搭車到場，「首次（在西區）舉辦有不滿意的地方，希望民眾包涵」。

至於閉幕活動和大遊行，柯文哲表示，因會封街，交通會比現在好。

2017台北燈節晚間在西門町及中華路一段舉辦，這是台北燈節首次移師到西區舉辦，柯文哲晚間6時許抵達捷運西門站6號出口前的主舞台附近，並循著管制路線發簽名紅蛋給民眾。

柯文哲看完表演後，前往中華路一段附近看花燈並受訪，媒體詢問，對台北燈節的動線規劃是否滿意，以及有民眾反應在西門町舉辦燈節腹地太小。

柯文哲說，參加台北燈節的人潮比預期還多，呼籲要看花燈的民眾應該搭大眾捷運工具，千萬不要自己開車或騎車，這樣會造成附近交通會更塞。

他表示，「第一次（在西區）舉辦還是會有不滿意的地方，也希望民眾多包涵」，因為過去燈節都是靜態，像是在廟宇或公園內舉辦，現在則變成動態並和街頭融合，因為是新的嘗試，還是有需要改進的地方，但也鼓勵民眾到現場來看花燈，但切記不要開車或騎車。

媒體詢問，晚間舉辦開幕典禮時，造成西門町周邊的交通大阻塞，引發用路人及民眾不滿，至於閉幕典禮和11日大遊行是否會有類似狀況發生。

柯文哲說，因為11日有花車遊行，屆時整個中華路會封街，交通狀況應該「會比今天好一點，因為開幕典禮，中華路未封街，才會造成交通阻塞」，也呼籲民眾在閉幕和花車遊行當天，盡量避開相關路段，「若中華路封街，動線會好一點」。1060204

(中央社)