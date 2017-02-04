台中日月湖啟用 林佳龍偕妻划船浪漫獻吻
百年歷史的台中公園日月湖去年10月進行清淤工程，自旱溪引流活水至日月湖補注，重新建置「活水湖」，昨晚舉行啟用典禮，伴隨多首音樂劇演出，帶給觀眾聲光秀的感官驚豔。台中市長林佳龍賢伉儷出席參加典禮，划船遊日月湖，林當場浪漫獻吻，祝太太情人節快樂，提前度過西洋情人節。
林佳龍與妻子廖婉如手牽手，一同見證日月湖重生，廖婉如頭上戴著粉紅玫瑰花環，手舞足蹈開心坐上愛心與小花布置的藍色小船，林佳龍首度「開划」，顯得緊張，最後兩人成功划到日月湖中的湖心亭，盡情享受不受打擾的兩人世界、浪漫甜蜜。
西洋情人節即將到來，在聲樂家楊迺津「月亮代表我的心」悠揚的歌聲下，林佳龍與廖婉如緩緩划到湖心亭；林佳龍表示，想與愛人浪漫遊湖，不一定遠到威尼斯，台中公園日月湖畔有清澈湖光倒影、愛心光廊、環湖光環道，邊划船邊賞燈，從過年到元宵燈會、情人節，台中公園人潮不斷。
開場由新民高中表演藝術科帶來大型歌舞劇演出，並安排「大台中愛樂管樂團」、「雅卓藝術鳶尾花長笛團」、「台中中央扶輪社合唱團」、「新民高中合唱團」等團體帶來動人樂章，也為日月湖的新生獻上祝福。
建設局表示，音樂噴泉採直式噴泉，水柱約6公尺，即日起每日不停歇每15分鐘啟動一次。活用水資源，促進水質生態，創造觀光亮點，音樂噴泉運作，現場地方人士開心放生魚苗，可增加水含氧量，採ＬＥＤ燈光更可達到節能減碳效益。
(中時)
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