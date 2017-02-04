南台中家扶義賣 為學子籌募開學幸福金

我要評比

南台中家扶中心4日舉行「無窮世代~寒冬傳愛義賣會」，為學子籌募開學幸福金。（盧金足攝）

南台中家扶中心今天（4日）在台中大遠百廣場舉行「無窮世代~寒冬傳愛義賣會」，鼓勵民眾透過實際公益行動揭開新春序幕，籌募170萬開學幸福金幫助學子，也為自己增添好彩頭。

南台中家扶中心主任洪健胤說，該心扶助的家庭共有900多戶，幫助的孩子近2000人，春節假期結束後，緊接著新學期到來，多數的家扶孩子所面臨的第一道生活難關，就是籌措學費與生活費。

元宵燈節即將來臨，南台中家扶中心特地安排彩繪燈籠，民眾只要捐出50元以上，就可以現場體驗彩繪燈籠，重溫孩提時光，也間接幫助弱勢孩子獲得更好的生活及求學機會，點亮生命之光。

透過義賣會活動，讓民眾一起加入募集開學幸福金的行列，幫助孩子安心上學，很多攤位的愛心商品吸引眾人目光，不吝捐款幫助學子求學減少後顧之憂。

來百貨公司的民眾，爭相與到場向大家拜年的家扶娃娃合影，和女兒一起逛街的李媽媽說，家裡已經有三代的家扶娃娃撲滿，每天都鼓勵孩子儲蓄零錢，對孩子最好的教育。

洪健胤表示，募集所得將全數捐給家扶基金會無窮世代專案，該專案捐款用途包含提供弱勢家庭生活照顧、健康維持

、急難救助、教育補助、自立脫貧等。

(中時)