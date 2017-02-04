文青揪團「繪」別嘉義候車亭 傳達保存心聲
嘉義車站前的嘉義縣公車候車亭將於下周拆除，文青網路揪團盼保存，今天下午舉辦「再繪吧！記憶中的公車亭」活動，網友熱情響應繪圖道別，但有文青質疑市文化局文資審議不夠公開透明。文化局文資科長林朝基表示，審議會均依法定程序進行。
網友呂權豪及李先生等人發起「再繪吧！記憶中的公車亭」活動，昨天下午聚集民眾在公車候車亭用粉筆繪圖，向候車亭致敬，並追憶這棟建築的故事、歷史意義，議員戴寧、參與搶救市公所成功的陳世岸建築師也在場關心。
旅北工作的嘉義人李先生說，去年底才獲知 候車亭將拆除，此候車亭建於1961年，有56年歷史，即展開網路號召200餘名網友連署提報文資審議，卻未獲邀參與文資審議提供意見，3日下午碰上文化局找文資審議委員到場勘察，才被徵詢意見，卻頻遭委員質疑不專業，但他認為委員們是外地人，不了解這棟建築的在地意義。
文化局文資科長林朝基表示，該局依文資法第15條規定主動提報文資審議，去年11月17日文資委員審議結果認為沒有達到指定、登錄為歷史建物的基準，為回應民意，本月3日才再進行第2次文資審議，6日會有結果。
陳世岸認為，這棟候車亭與舊市公所都是1960年代的建築物，有空間的設計、造型、素材有異曲同工之妙，展現當時現代主義影響下的風潮特色，它若被保存下來，其主要意義在於能融入廣場重新整修工程，成為廣場呈現各時代建築風貌的演變，也能作為旅客參觀的一項主題。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。