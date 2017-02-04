文青揪團「繪」別嘉義候車亭 傳達保存心聲

嘉義車站前的嘉義縣公車候車亭將於下周拆除，文青網路揪團盼保存，今天下午舉辦「再繪吧！記憶中的公車亭」活動，網友熱情響應繪圖道別，但有文青質疑市文化局文資審議不夠公開透明。文化局文資科長林朝基表示，審議會均依法定程序進行。

網友呂權豪及李先生等人發起「再繪吧！記憶中的公車亭」活動，昨天下午聚集民眾在公車候車亭用粉筆繪圖，向候車亭致敬，並追憶這棟建築的故事、歷史意義，議員戴寧、參與搶救市公所成功的陳世岸建築師也在場關心。

旅北工作的嘉義人李先生說，去年底才獲知 候車亭將拆除，此候車亭建於1961年，有56年歷史，即展開網路號召200餘名網友連署提報文資審議，卻未獲邀參與文資審議提供意見，3日下午碰上文化局找文資審議委員到場勘察，才被徵詢意見，卻頻遭委員質疑不專業，但他認為委員們是外地人，不了解這棟建築的在地意義。

文化局文資科長林朝基表示，該局依文資法第15條規定主動提報文資審議，去年11月17日文資委員審議結果認為沒有達到指定、登錄為歷史建物的基準，為回應民意，本月3日才再進行第2次文資審議，6日會有結果。

陳世岸認為，這棟候車亭與舊市公所都是1960年代的建築物，有空間的設計、造型、素材有異曲同工之妙，展現當時現代主義影響下的風潮特色，它若被保存下來，其主要意義在於能融入廣場重新整修工程，成為廣場呈現各時代建築風貌的演變，也能作為旅客參觀的一項主題。

(中時)