共軍發射東風-5透露的動向

圖為東風-5B，該型導彈射程超過12000公里，射程可覆蓋美國全境。（圖／美聯社）

網傳共軍東風-41導彈。（圖取自大陸網路）

共軍近期發射了一枚攜帶10個分導式彈頭的東風-5C洲際彈道導彈。這次發射顯示了大陸核武力量發展方向。預計，在一段時間內，東風-5導彈將和東風-41並存，也就是各有各的部署，構成中國核武打擊力。

俄衛星網引述俄羅斯軍事專家瓦西里•卡申分析稱，東風-5新型導彈成功試驗的消息使人們能夠重新評估中國核力量的發展前景。這次試射的是東風-5C；較舊型的東風5A導彈射程超過12000公里，射程可覆蓋美國全境。

首先，可以清楚地看到，雖然中國開始部署可以移動、具有分導式多彈頭的強大固體燃料東風-41導彈，但液體燃料導彈在短期內並不會退役。中國領導層不滿足於現有約20枚東風-5導彈的有限現代化升級。中國正在加大投入建造更多東風-41的新型改型，因而，未來幾十年液體燃料導彈還會存在。

卡申指出，這次發射能重新審視中國核儲備的增長前景。此前人們猜測，東風-41將取代東風-5，並增加這些導彈的數量。現在看來，東風-41將作為現有東風-5核武庫的補充。

東風-5的優勢很明顯，這種強大的液體導彈發射重量為183噸。它的能量如此之大，可以用來建造太空運載火箭。東風-5攜帶10個強大的分導彈頭和突破反導系統的設施，可以抵達美國。

另一方面，東風-5不是移動式導彈，部署在隧道或筒倉中，發射準備時間長一些型號需要30至60分鐘，另一些型號需要多達2個小時。東風-5為數不多的發射裝置或被敵方第一擊摧毀。部署其上的分導彈頭只會挑起敵方在危機情況下先行打擊。而提高東風-5生存能力的措施，比如建立眾多虛假發射裝置、在隧道部署部分導彈等都不能完全解決這個問題。

對中國核武打擊力而言，現在情況發生了改變。首先，東風-5不再是中國唯一可以抵達美國領土的核武器，移動式東風-31和東風-41也能構成這樣的威脅；其二，中國正在自主建造導彈襲擊預警系統和戰略反導系統。可以預見，進行大量改造後，東風-5新改型的啟動時間將實質性縮減。

卡申表示，隨著導彈襲擊預警系統和反導系統的部署，中國將完全有可能用這些導彈發起先發制人的打擊。考慮到東風-5的結構與長征-2系列火箭共同之處，中國或對該導彈進行量產，可能每年部署10至15枚此一級別新導彈。這些導彈比固體燃料導彈造價更便宜，服役期更長。其數量受限或成為發展核武配套系統和建設基礎設施的契機。

因此，越來越有理由期待中國未來幾年有可能實現逼近美俄戰略核力量的跨越式突破，這將導致亞太地區遊戲規則發生根本性改變。

(中時電子報)