印度兩省議會改選 將影響政治版圖

印度旁遮普省和果阿省今天進行省議會改選投票，投票狀況順利，但也考驗企圖帶領小老百姓黨擴大政治版圖的新德里市長克里瓦爾，所策劃的擴張計畫是否成功。

印度今年將有5個省的省議會進行改選，並由選舉結果決定由哪個政黨執政，其中，旁遮普省（Punjab）和果阿省（Goa）首先投票，今天共157個席位進行改選，根據初步統計，旁遮普省的投票率比果阿省高。

根據印度中央選舉委員會先前的公告，這兩個省今天的投票結果將於3月11日公布。

在這場選舉中，只有小老百姓黨（AAP）同時參加旁遮普省和果阿省選舉，這是小老百姓黨領袖、新德里市長克里瓦爾（Arvind Kejriwal）的擴張計畫，希望藉著擴大政治版圖，取得掌握中央政府執政權的門票。

小老百姓黨曾於2014年國會下院（Lok Sabha）選舉中，在旁遮普省議會取得13個席位而令人印象深刻，但在印度其他行政區，除新德里外，尚無其他斬獲。

受到中央政府的掣肘，克里瓦爾雖然在新德里執政，但卻與中央任命的副總督掌握的行政系統不合，而無法推動自己的政策，因此小老百姓黨去年6月把目光瞄準旁遮普省和果阿省，希望透過向外擴張政治版圖，直接挑戰中央執政的印度人民黨（BJP）。

如果小老百姓黨能在旁遮普省、果阿省省議會選舉取得多數而執政，並在今年稍晚舉行的古茶拉底省（Gujarat）選舉也贏得勝利，就有機會和執政的BJP及想重奪中央政權的國大黨一較高下。

至於在中央執政的印度人民黨，把重點放在印度人口最多、足以影響全印度選情的北方省，希望能奪下北方省執政權，以鞏固莫迪連任總理之路。

莫迪今天再度前往將在11日舉行首輪省議會選舉投票的北方省進行造勢活動，他向蔗農開出支票，只要印度人民黨能在北方省執政，頭14天就免除蔗農的稅，因為糖廠老闆才是肥貓。1060204

(中央社)