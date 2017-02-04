江宏傑迪士尼辦婚禮 服裝造型先保密

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台灣桌球好手江宏傑與日本女將福原愛，將在日本東京迪士尼樂園舉辦婚禮。江宏傑今天表示，當天的服裝造型將和台灣場婚禮不同，不過對詳細規劃他仍暫時保留。

台北燈節今天舉辦開幕典禮，代言人也是世大運桌球國手江宏傑，在他與福原愛日本場婚禮的前一天，仍留在台灣參加台北燈節活動，稱職扮演代言人角色。

江宏傑和福原愛5日將在日本東京迪士尼樂園的飯店舉辦日本場婚宴，由於地點特殊，讓人好奇兩人的造型是否將走「卡通夢幻風」。

對此江宏傑說，日本場婚禮，他們服裝上的安排和台灣場的婚宴將完全不同，但目前還需要保密一下。1060204

(中央社)