陸客團車禍 高市：協助旅客安全返陸

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陸客團在高雄車禍造成20多人輕重傷，高市觀光局長曾姿雯今天說，將持續協助全團旅客安全返陸，並呼籲旅行社應注意旅程安全，遊覽車司機勿疲勞駕駛並隨時掌握路況。

高雄市世和旅行社承攬的26名大陸浙江寧波旅遊團，加上台灣導遊及司機共28人，1至6日來台進行6天5夜的旅遊。上午搭乘王姓駕駛的遊覽車到西子灣旅遊後，上午10時左右轉往左營區購物途中。

行經高市河西路和興隆路口，駕駛疑因路況不熟加上車身過高，通過鐵路橋墩下涵洞時，車頂撞擊涵洞上方橋墩，造成陸客21人輕重傷送醫，除陸籍女領隊洪璐重傷住院治療，其餘都出院回飯店休養；同車台籍導遊輕傷隨後自行就醫後也已出院。

事故發生後，高雄市觀光局即與交通部觀光局、高雄市旅行公會及海旅會聯繫，協商處理後續並至分別至醫院探望慰問傷者。

世和旅行社表示，陸客團每名旅客均有投保旅遊責任險，醫院會為患者做最完善治療，並已安排出院旅客於高市飯店休息。 1060204

(中央社)