漁業署新法反彈大 百名漁民向莊瑞雄陳情

百名東港、琉球漁民4日向民進黨籍立委莊瑞雄(綠色背心)陳情，提出取消不必要不合理規定等6大訴求。(謝佳潾攝)

百名東港、琉球漁民4日向民進黨籍立委莊瑞雄(綠色背心)陳情，提出取消不必要不合理規定等6大訴求。(謝佳潾攝)

漁業署新法於1月上路後，漁界對新規定反彈大，4日百名東港、琉球漁民向民進黨籍立委莊瑞雄陳情，提出取消不必要不合理規定等6大訴求，當中強調電子回報器及罰款問題實在擾民；莊瑞雄承諾向漁業署要求延長輔導期，不要直接強迫實施。

漁民6大訴求有，活化配合運用、取消不必要限制、以教育代替處分、平衡審視漁工問題、活化漁業經營及誠信協商，漁民說，目前我國漁業最大的問題是，「不必要的限制太多，而他國有的作業優點我們都沒有，如足夠的配額作業、理想的港口」。

新法規定，小釣船不能以大目鮪為主要獲物，且每個月的漁獲量不能佔總漁獲的30%，而傳統紙本的漁獲回報方式全面禁止，一切改由電子方式回報，且回報時如有誤差，10％以上要罰50萬，20％則200萬元罰鍰，對此，漁民怒批完全不合理。

漁民說，抓魚有漁汛期，不能以人為方式來規定每月漁獲量，這根本是要漁民謊報漁獲量；孔姓船東則說，許多漁民根本不熟悉電腦操作，要如何來作回報，且機器在海上易損壞，應該要保留紙本回報方式，並給予操作電子回報學習的時間。

此外，漁民還提出漁工薪資問題，指出依辛勞、漁獲等考量，外籍漁工月薪最多可到1500元美金，但漁業署強制規定月給450元美金，完全沒有協商空間根本不合理，無理破壞市場規則，並無奈地說薪資規定都要三讀通過，但漁業署卻僅憑行政命令就強制規範，難不成漁民是次等公民。

莊瑞雄說，漁民的心聲已經聽到了，會向漁業署要求設計一套符合海上作業、具人性化的政策，如延長電子回報器輔導期。

(中時)