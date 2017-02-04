產後Baby合影黃曉明一家拜年 巴掌臉太犯規

黃曉明、Baby與親友合照過佳節。（圖／取自全明星探微博）

Baby先前出院，一雙鉛筆腿讓人羨慕。（圖／達志影像）

黃曉明、Baby過年前晉升為新手爸媽。（圖／中時資料照片）

黃曉明、Angelababy（Baby）上月17日喜得愛子「小海綿」，3天後Baby出院，穿及膝長靴露出修長鉛筆腿，少女身材羨煞不少人，而近日逢農曆新年佳節，網上曝光一張當媽後的Baby與黃曉明、雙方父母的合影，可見Baby摘下墨鏡後仍容光煥發，精緻素顏巴掌臉超吸睛，不愧是最美辣媽。

27歲的Baby上月中生下和39歲老公黃曉明愛的結晶，生完3天就火速出院，第8天還被拍到陪婆婆上街逛花市，體力恢復極快，果然年輕就是本錢，近來網上瘋傳尚未公開的「小海綿」正面照，黃曉明都一一否認，並說兒子頭髮濃密，長得比他好看，讓外界更期待早日一睹小海綿真面目。

近日，黃曉明在橫店趕拍《琅琊榜2》，新年假期火速衝回香港陪愛妻Baby與兒子，今(4日)稍早網上曝光黃曉明夫妻與親友聚會照片，可見Baby穿著大紅外套，與穿上紅T恤的黃曉明坐在正中央，而素顏的Baby面露慈母微笑，看來精神奕奕，一張招牌巴掌臉仍讓人十分稱羨，全家人熱鬧過節相當幸福。

(中時電子報)