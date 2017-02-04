產後Baby合影黃曉明一家拜年 巴掌臉太犯規
黃曉明、Angelababy（Baby）上月17日喜得愛子「小海綿」，3天後Baby出院，穿及膝長靴露出修長鉛筆腿，少女身材羨煞不少人，而近日逢農曆新年佳節，網上曝光一張當媽後的Baby與黃曉明、雙方父母的合影，可見Baby摘下墨鏡後仍容光煥發，精緻素顏巴掌臉超吸睛，不愧是最美辣媽。
27歲的Baby上月中生下和39歲老公黃曉明愛的結晶，生完3天就火速出院，第8天還被拍到陪婆婆上街逛花市，體力恢復極快，果然年輕就是本錢，近來網上瘋傳尚未公開的「小海綿」正面照，黃曉明都一一否認，並說兒子頭髮濃密，長得比他好看，讓外界更期待早日一睹小海綿真面目。
近日，黃曉明在橫店趕拍《琅琊榜2》，新年假期火速衝回香港陪愛妻Baby與兒子，今(4日)稍早網上曝光黃曉明夫妻與親友聚會照片，可見Baby穿著大紅外套，與穿上紅T恤的黃曉明坐在正中央，而素顏的Baby面露慈母微笑，看來精神奕奕，一張招牌巴掌臉仍讓人十分稱羨，全家人熱鬧過節相當幸福。
(中時電子報)
關鍵字：黃曉明、 Angelababy
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。