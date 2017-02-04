熱博不只能看還能吃　400人大辦桌超熱鬧

屏縣府農業處4日在熱博席開40桌樂活田園餐桌，菜色全由屏東農民提供的農產品製作而成，全場400人一同共享午餐佳餚，辦桌氣氛百分百。(謝佳潾攝)

熱博農特產。(謝佳潾攝)

屏東熱帶農業博覽會人潮再現！屏縣府農業處4日在熱博席開40桌樂活田園餐桌，菜色全由屏東農民提供的農產品製作而成，全場400人一同共享午餐佳餚，辦桌氣氛百分百；縣府指出，即日起熱博食農教育區開放民眾報名採菜，讓民眾有玩又有拿。

縣長潘孟安表示，今年熱博活動，開幕迄今已累計80萬人次參觀人潮，讓全國民眾看到縣府精心打造熱博園區為城市中的夢想田園，有驚豔花海、藝術彩稻田、夢幻瓜廊、玉米迷宮等地景，成功以農業帶動觀光發展，推廣優質農漁畜特產。

他說， 此次舉辦田園餐桌食農體驗活動，就是希望民眾參與博覽會時也能享受健康美味田園風味餐，逹到視覺、味覺、嗅覺等五官的環境體驗，未來將持續推動從產地到餐桌的食育，讓農業參與者到末端消費者能共享具有品質、健康概念的優質農業生產環境。

農業處表示，熱博可食地景，除綠化美化外，更能食用，田園餐桌的10道菜單，全部選用園內各特色田區食材，透過廚師巧手把農民栽培的蔬果變成可口料理，而把食客帶進農田，設宴品嘗在地食材烹調的農家料理，不但吃出健康和美味，更找回過去農村風味記憶。

「沒想到還真的可以採來吃」。林姓民眾說，原本以為熱博的農產品都是裝飾用，但沒想到還可以摘來吃，今年熱博帶給他太多的驚喜。

(中時)