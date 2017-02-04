熱博不只能看還能吃 400人大辦桌超熱鬧
屏東熱帶農業博覽會人潮再現！屏縣府農業處4日在熱博席開40桌樂活田園餐桌，菜色全由屏東農民提供的農產品製作而成，全場400人一同共享午餐佳餚，辦桌氣氛百分百；縣府指出，即日起熱博食農教育區開放民眾報名採菜，讓民眾有玩又有拿。
縣長潘孟安表示，今年熱博活動，開幕迄今已累計80萬人次參觀人潮，讓全國民眾看到縣府精心打造熱博園區為城市中的夢想田園，有驚豔花海、藝術彩稻田、夢幻瓜廊、玉米迷宮等地景，成功以農業帶動觀光發展，推廣優質農漁畜特產。
他說， 此次舉辦田園餐桌食農體驗活動，就是希望民眾參與博覽會時也能享受健康美味田園風味餐，逹到視覺、味覺、嗅覺等五官的環境體驗，未來將持續推動從產地到餐桌的食育，讓農業參與者到末端消費者能共享具有品質、健康概念的優質農業生產環境。
農業處表示，熱博可食地景，除綠化美化外，更能食用，田園餐桌的10道菜單，全部選用園內各特色田區食材，透過廚師巧手把農民栽培的蔬果變成可口料理，而把食客帶進農田，設宴品嘗在地食材烹調的農家料理，不但吃出健康和美味，更找回過去農村風味記憶。
「沒想到還真的可以採來吃」。林姓民眾說，原本以為熱博的農產品都是裝飾用，但沒想到還可以摘來吃，今年熱博帶給他太多的驚喜。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。