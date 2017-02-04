150頭牛 辛巴威總統生日宴會全民買單
自1980年即大權在握的辛巴威總統穆加比93歲生日將於21日到來，主辦單位預計有10萬名賀客，需要宰殺150頭牛做為生日宴會主菜，公開要求全民買單。
過去幾年中，罔顧國家經濟困頓、人民生活匱乏的穆加比（Robert Mugabe），通常會花費數百萬美元舉辦奢華的生日慶祝活動，因此聲名大噪。
根據辛巴威最大媒體「先驅報」（Herald Newspaper）昨天報導指出，今年生日派對預計有10萬名賓客，至少需要宰殺150頭牛以饗嘉賓，所以要求全民買單。
報導引述官員克翰伊（Never Khanye）表示，人民捐款給主辦單位購買牛隻純屬自願性行為，並未強迫。但是舉辦生日慶典附近所有的農民，則每人必須贊助1頭牛，藉以表達對這位長期領導人的敬意。
他說：「我們呼籲好心人士自動樂捐牛隻或錢財，否則，改天又會有人指責我們強迫人民出資慶生。」
「慶生地點附近農夫每人必須獻出1頭牛。但是如果農夫不知感恩總統為他們做了那麼多事情而拒絕捐贈牛隻，我們也會接受。」
去年12月，穆加比公開表示將於2018年繼續角逐總統寶座，屆時他將以94歲高齡成為全球最年老的總統候選人。
穆加比在位時間原本名列全球第三長，但在安哥拉總統杜桑托斯（Jose Eduardo dos Santos）昨天宣布不再續任總統後，躍升為第二名，僅次於非洲的赤道幾內亞（Equatorial Guinea）在位37年5個月的74歲總統恩格瑪（Teodoro Obiang Nguema）。
報導指出，上個月，執政黨青年黨部領袖齊彭加（Kudzai Chipanga）曾經表示，老領導人的大壽不應該被視為是個「普通的日子」，而是應該「像聖誕節一般地慶祝」。
他說：「對我們來說，2月21日是個特殊的日子。穆加比總統的生日應該像慶祝耶穌誕生一樣，因為他是我們的救主、耶穌第二。他的生日對辛巴威年輕人而言具有多重意義。」1060204
(中央社)
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