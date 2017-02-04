美日研發新型反導彈系統 試射成功

我要評比

日本「產經新聞」報導，日本防衛裝備廳今天宣布，與美國正共同研發的新型海上反導彈系統「SM3BLOCK2A」在美國夏威夷外海試射成功。

為防北韓的彈道飛彈等，美日正共同研發的「SM3BLOCK2A」在夏威夷外海，從美國的神盾艦發射1枚，首度成功地攔截模擬彈道飛彈標的。今後將詳細分析資料。

「SM3BLOCK2A」較現行系統的改良型可增加攔截高度，且能同時應對多個目標，計畫2021年度布署。1060204

(中央社)