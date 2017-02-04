神話祝恭喜發財 Eric放送手指愛心

我要評比

韓國男團「神話」今晚登台開唱，隊長Eric放送手指愛心，JunJin應景說中文祝「恭喜發財」，演唱「Orange」時，團員們還在台上玩一小段假人挑戰。

神話（SHINHWA）是由Eric、李玟雨、金烔完、申彗星、JunJin和Andy組成，1998年前以一曲「終結者」正式出道，是韓國目前最長壽團體。

睽違近兩年，神話晚間在台北南港展覽館舉辦「2017 SHINHWA LIVE - UNCHANGING in Taipei」海外巡迴演唱會，吸引9000人朝聖。播放完開場影片，6人化身白馬王子帥氣亮相，立刻引起粉絲尖叫。

一開場就唱跳「Brand New」，神話與女舞者貼身熱舞，炒熱氣氛，Eric比出手指愛心，全場尖叫連連，接著帶來「Perfect Man」、「Hey, Come On」。以中文「大家好，我們是神話」打招呼，粉絲熱情尖叫回應。

JunJin狂撂中文，謝謝粉絲來演唱會，並祝大家新年快樂、恭喜發財，中文說得不標準，但誠意十足，逗樂粉絲；申彗星說英文誇粉絲漂亮，金烔完嘴甜再用中文說「妳們漂亮」。

6人走到延伸舞台，演唱「Orange」時玩起假人挑戰，李玟雨是唯一可以動的人，搞笑掀Eric外套，還伸手要解開團員襯衫鈕釦，立刻被制止；當李玟雨擁抱Andy時，再度搞笑偷掀Andy外套。1060204

(中央社)