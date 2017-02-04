台北燈節點亮主燈 噴紙花驚呼不斷

2017台北燈節今晚在西門町登場，活動從晚間6時開始，由紙風車劇團先行表演，之後以西門町為中心的「小奇雞家族」亮燈，主燈亮時噴出紙花，引發現場一陣高潮。

台北市觀光傳播局表示，台北燈節晚間舉辦開幕典禮，「小奇雞家族」燈光秀，共長達3分鐘，每個裝置以不同顏色不同造型，並配合高科技鑲嵌LED動態燈光技術，讓西門町融入在燈光藝術，成為大型遊樂園。

開幕典禮由紙風車劇團帶來「西城故事開場舞」展開，首次在台演出的日本電音團體WORLD ORDER（世界秩序），也刻意從捷運西門站6號出口從人群走向舞台，讓民眾驚呼連連。

柯文哲進場時，特別發送紅蛋給民眾，分享象徵西區重生的喜悅，他在致詞時說，今年是台北燈節新模式的開始，匯集許多台灣藝術家的創意，不僅融合熱鬧街道，也和城市歷史結合，希望在雞年「一鳴驚人」。

台北燈節以西門町為主展演區，晚間進行燈光秀時，台北紅樓附近主燈「小奇雞」和「小蛋定」，西門站6號及1號出口上方的「必勝哥」和「粉美妹」，陸續亮起，並噴出紙花，引發活動高潮。

除在西門町的主展演區外，還有北門、中山堂的光雕區；國軍文藝活動中心前的紅蛋區（地景創作區）；中華路東西側的扭蛋區（世大運互動區）；西門紅樓的彩蛋區（祈福燈區）；西本願寺的蛋黃區（自由創作區）；中山堂的蛋白區（學生創作區）；中華路西側的金蛋區（友好交流區）。

觀傳局說，台北燈節自即日起展出至12日止，因應活動舉辦，西門町周邊交通管制，提醒用路人多加留意，要來賞燈的民眾多搭乘大眾交通運輸工具。1060204

(中央社)