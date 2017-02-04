被菲警殺害韓商 或因拒交保護費送命

菲國媒體報導，惡警綁殺韓商案可能是幕後集團勒索保護費未遂有關。

韓國商人Jee Ick Joo被綁殺案案情愈滾愈大，菲國5號電視台引述「可靠消息提供的文件」報導，此案除了被指動手綁架及殺人的惡警之外，可能還涉及國家調查局內部的不肖人員。

在這種勒索模式之下，國家調查局不同小組會持續不斷地臨檢目標商家，搞到商家不勝其擾，便透過中間人向該局繳交保護費，其中3成由中間人拿走，7成由該局不肖人員瓜分。

報導稱，每個月的保護費可以高達200萬披索（約新台幣141萬元），而這些中間人據說有的是韓國人，有的是中國大陸人，有的是台灣人。

去年10月18日，數名警察假掃毒之名，在安格利斯市（Angeles）綁走了Jee Ick Joo，在警察總部將他殺害後還向家屬勒贖，全案仍在偵辦中。

報導說，Jee Ick Joo經營人力仲介公司，專向網上賭博公司供應人力，他可能是因拒絕繳交保護費而送命。調查人員猜測，幕後集團本就要置他於死地，但負責下手的惡警臨時起意，在人死後還勒索家屬。

Jee Ick Joo案導致許多類似案件接連曝光，不肖警察的作為令菲律賓執法單位聲譽一落千丈，不料案情發展也把國家調查局扯進來。

司法部2日宣布將國家調查局4名高層官員革職或調職。

為清洗內部害群之馬，菲律賓警方已解散反毒大隊，另成立100人的反情蒐特別行動組，以特警隊成員為骨幹，揪出不肖警察。

新聞評論員在節目中說，以前遇有警界貪腐還可向國家調查局求助，現在民眾不知道還可以信任哪個單位。1060204

(中央社)