台中公園試燈 七彩「鳳凰」美極了！

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台中公園雄性的「鳳」，底座有360度圍繞，現場配合大型聲光秀，七彩雷射燈光剎那間閃耀台中公園。（張妍溱攝）

主燈秀「鳳凰花開」除了震撼的聲光效果，台上鳳凰舞者隨主燈起舞。（張妍溱攝）

2017中台灣元宵燈會今晚在台中公園進行主燈秀試燈，台中市副市長林陵三、觀光旅遊局長陳盛山一同出席觀賞。主燈秀「鳳凰花開」除了七彩繽紛的聲光效果，台上鳳凰舞者隨主燈起舞，舞台瀰漫一股花香味煙霧，帶給現場賞燈民眾視覺、聽覺、嗅覺的新感受。

12米高的百鳥之王主燈，台中公園雄性的「鳳」，雄赳赳、氣昂昂，360度旋轉底座，現場搭配震撼聲光秀，在七彩雷射燈光照射下，霎那間閃耀整座台中公園。

林陵三指出，台中公園除燈會，日月湖也已清淤完成，提供大家開心划船、賞燈的美好環境，日前台中擠進全球百大旅遊目的地城市，首要感謝觀光旅遊局的努力，期盼讓台中變得越來越美好。

觀光旅遊局表示，今年台中公園、清水2個燈區除有豐富的燈組及光環境外，活動期間每周末晚間7時至10時舉辦主題晚會分別邀請李佳薇、陳勢安、MATZKA、黃妃、BOXING等知名藝人及日本鳥取縣、青森縣表演團體輪番演出。

另2月5日至11日，每日下午6時開始免費發放小提燈，台中公園燈區設有2處領取處，自由路及公園路入口處、光復國小外操場入口處；而清水港區藝術中心正門口設置領取處，數量有限，送完為止。

(中時)