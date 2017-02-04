台中公園試燈 七彩「鳳凰」美極了！
2017中台灣元宵燈會今晚在台中公園進行主燈秀試燈，台中市副市長林陵三、觀光旅遊局長陳盛山一同出席觀賞。主燈秀「鳳凰花開」除了七彩繽紛的聲光效果，台上鳳凰舞者隨主燈起舞，舞台瀰漫一股花香味煙霧，帶給現場賞燈民眾視覺、聽覺、嗅覺的新感受。
12米高的百鳥之王主燈，台中公園雄性的「鳳」，雄赳赳、氣昂昂，360度旋轉底座，現場搭配震撼聲光秀，在七彩雷射燈光照射下，霎那間閃耀整座台中公園。
林陵三指出，台中公園除燈會，日月湖也已清淤完成，提供大家開心划船、賞燈的美好環境，日前台中擠進全球百大旅遊目的地城市，首要感謝觀光旅遊局的努力，期盼讓台中變得越來越美好。
觀光旅遊局表示，今年台中公園、清水2個燈區除有豐富的燈組及光環境外，活動期間每周末晚間7時至10時舉辦主題晚會分別邀請李佳薇、陳勢安、MATZKA、黃妃、BOXING等知名藝人及日本鳥取縣、青森縣表演團體輪番演出。
另2月5日至11日，每日下午6時開始免費發放小提燈，台中公園燈區設有2處領取處，自由路及公園路入口處、光復國小外操場入口處；而清水港區藝術中心正門口設置領取處，數量有限，送完為止。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。