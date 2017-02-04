SBL》于煥亞過年不休兵 三分彈轟垮璞園

台啤于煥亞(右)切入急停跳投，璞園陳堅恩來不及防守。(中華籃協提供)

當別人還在放農曆新年假期，連兩年拿下三分球大賽冠軍的台啤後衛于煥亞，卻選擇每天往返桃園與台北景美兩地苦練，就連大年初一也不例外，如此苦練不休的精神，也讓于煥亞4日在球場上得到最正面的回報！

于煥亞4日攻下追平生涯最高21分，包含三分球投8中5，搭配B.戴維斯26分、19籃板，台啤87比65輕鬆轟翻璞園，于煥亞證明自己不僅能在三分球大賽摘冠，更可靠著自己三分神射，協助球隊拿下漂亮的勝利。

但這一切並非無中生有，于煥亞說：「因為今天在高雄的比賽，距離過年前我們最後1場，已有兩周多時間，我怕自己狀況下滑，所以放假期間，每天都從桃園趕到景美台啤球場練球，更找朋友幫忙撿球，每趟至少花上4個小時。」

就連找來撿球的朋友也大有來頭，于煥亞表示，自己特別找來大學學長幫忙，還是田徑隊出身，效果當然更好，只是賽後他仍對自己表現不太滿意，「我的兩分球命中率不算好(投9中3)，大概是我出手選擇不夠好。」

當有媒體問于煥亞過年期間有否打麻將？他連忙搖頭否認，「我不會打麻將，只會打撲克牌，雖然我不會打德州撲克，可是我玩起大老二，可以算是出神入化的等級，只是今年忙著練球，我怕我的牌技有可能生鏽了。」

台啤總教練閻家驊強調，這場勝利相當重要，因為台啤至少可以確保第3位置，一點也不希望輸給緊追在後的璞園，「贏下這場之後，我們維持前4應無問題，接下來要努力拚到第2或第3，全力準備季後賽就對了。」

面對慘敗結局，璞園總教練麥班達賽後痛罵球員，完全沒把心帶來球場，假如是把3日的贏球當作拿冠軍一樣，「我們並非輸在戰術，就算多了陳子威、林金榜及施晉堯等傷兵，剩下的球員也不該打成這樣。」

(中時電子報)