大鵬里里長罷免失敗 王鵬生感謝里民相挺
罷免失敗！東港鎮大鵬里里長王鵬生，去年遭里民以沒有服務心為由罷免，4日投票結果出爐，雖然同意票數遠高於不同意票數，但因投票數未達半數45人，所以未通過；王鵬生事後表示，感謝里民相挺，但也不忘埋怨如此勞師動眾未免太虛耗社會成本。
去年，大鵬里里民鄭海全、鄭榮隆及魏雲凌等3人，以大鵬里環境髒亂、里長沒有服務心為由，提案罷免里長王鵬生，並且相當有信心可以拉下大鵬里最後一任里長，不料今天即使開出33票同意票遠勝2票不同意票，但因該罷免案屬舊法，投票人數未過半而失敗。
依「公職人員選舉罷免法」舊制規定，投票人數須過半，且同意人數要過3分之2，才能通過罷免案，而大鵬里目前設籍戶有90人，所以需達46人投票、23票以上同意票才能罷免成功。
提議人鄭海全難掩失望，他說，就算大鵬里今年6月將併他里，王鵬生也仍應盡里長之責，但里民則對「展現民主」感到欣慰；王鵬生則說，他本來就有信心不會過，很感謝里民支持，但無故的罷免只是虛耗社會成本，針對新法的罷免低門檻，提出應加收保證金，以防範制度濫用。
(中時)
關鍵字：大鵬里
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