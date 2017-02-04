首爾鳥屍驗出H5N6禽流感病毒

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圖為鳳頭鷿鷈。首爾從鳳頭鷿鷈屍體驗出H5N6禽流感病毒。（圖取自網路）

南韓首爾市政府3日表示，上月30日上午10時許在漢江城東渡發現的鳳頭鷿鷈屍體被檢測出H5N6禽流感病毒。這是兩年來首度有禽流感入侵首爾，當局已採取防疫措施。

韓聯社報導，韓國國立環境科學院正在對這是否為高致病性進行精密檢查，檢查結果將於3日下午或4日上午出爐。首爾市政府相關人士表示，H5N6禽流感病毒很可能是高致病性，因此預先採取了防疫措施。

首爾市和城東區政府在城東渡和附近自行車專用公路設禁止通行區間，並將截至周末進行清潔和消毒等集中防疫工作。

(中時電子報)