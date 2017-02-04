重要場合都有她 伊凡卡儼然第一夫人

美國總統川普的愛女－第一千金伊凡卡（Ivanka Trump），或許沒有白宮官方頭銜加身，但諸多重要場合都有她的身影，已證明她是非官方的權力要角。

美聯社及「亞洲年代」（Asian Age）報導，伊凡卡本週參與川普和企業執行長舉行的政策會議，1日陪同川普前往德拉瓦州多佛空軍基地（Dover Air Force Base），向在葉門捐軀的美國海軍海豹部隊一名成員致敬，她還請企業執行長到家中談政策，並身居幕後在白宮運用了她的影響力。

凡此種種，凸顯了35歲的伊凡卡所將扮演角色的份量，她已經辭去在父親川普集團及自身生活品牌的管理職務，舉家搬至華府。目前僅伊凡卡的丈夫正式任職於川普政府。

伊凡卡上月在美國廣播公司（ABC）新聞節目「20/20」上說：「我父親將成為總統，希望我能為他提供支持，以及支持我整個職涯所關切的理想。」

無論伊凡卡怎麼做，都將是史無前例。美國過去從未有第一家庭成員對外扮演如此重要的政策角色，，或第一千金對內有如此大的影響力。

雖然伊凡卡曾試圖闢除她將擔任代理第一夫人的揣測，但隨著川普的妻子梅蘭妮亞（Melania Trump）決定留在兒子上學的紐約市後，這項揣測變得更加真實。伊凡卡當時告訴「20/20」，「第一夫人只有一位」。只是陪同總統前往多佛空軍基地的莊嚴行程，通常是第一夫人的職責。（譯者：中央社蔡佳伶）1060204

(中央社)