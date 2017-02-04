伊朗稱若遭威脅 將射飛彈抗敵

伊朗革命衛隊航太部隊指揮官哈吉薩達今天表示，一旦國家安全遭到敵國威脅，伊朗將以飛彈對付。

塔斯尼姆通訊社（Tasnim）引述哈吉薩達准將（Amir Ali Hajizadeh）的話說：「我們日以繼夜地努力捍衛伊朗的安全，只要敵人犯下哪怕是最小的錯誤，我們呼嘯而過的飛彈就會落在他們頭上。」

伊朗方面稍早表示，現正進行軍事演習，以試用飛彈和雷達系統。昨天美國總統川普政府針對伊朗近來試射彈道飛彈，對伊朗實施了新制裁。

不過美國國防部長馬提斯（Jim Mattis）今天說，他目前尚未考慮增加美國在中東駐軍，以因應伊朗的「惡行」。然而他還是警告，全世界不會漠視伊朗的所作所為。1060204

(中央社)