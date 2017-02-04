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走出流產血崩陰影 阿沁嫩妻：二寶回來啦！

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阿沁宣布老婆喜懷二胎。（圖／取自FIR阿沁臉書）
阿沁宣布老婆喜懷二胎。（圖／取自FIR阿沁臉書）
阿沁、花花發文宣布迎接第二胎。（圖／取自FIR阿沁、Flora＊花花臉書）
阿沁、花花發文宣布迎接第二胎。（圖／取自FIR阿沁、Flora＊花花臉書）
阿沁宣布老婆懷二胎。（圖／中時資料照片）
阿沁宣布老婆懷二胎。（圖／中時資料照片）

36歲F.I.R.吉他手黃漢青（阿沁）和23歲嫩妻李汶靜（花花）育有一女小花苞，去年小花苞一歲多時，原先懷上二胎的花花不幸小產，血染馬桶，今(4日)稍早阿沁夫妻一前一後在臉書報喜，花花開心又有喜直說：「二寶回來啦！」阿沁則說：「第二胎，女兒有伴了，以後可以組二重唱」，粉絲也開心獻上祝福。

阿沁2014年底與花花登記結婚，隔年生下可愛女兒小花苞，去年9月花花在臉書自曝流產，形容這陣子心情從天堂跌到地獄，讓她相當不捨來不及出世的寶寶，透露某天吃過晚餐後，肚子忽然強烈劇痛緊急送醫，「真的就是痛到發抖，痛到抓著病床的欄杆，就在那天，寶寶離開我了」。

花花更說：「每次上廁所時還是會看到馬桶裡的鮮血，有好幾次難過無助的抱著馬桶大哭，我好希望這個寶寶不要離開我」，讓許多粉絲相當不捨，事隔五個月，花花剛剛在臉書說：「終於可以跟大家分享這陣子身體不適的原因，二寶回來啦！！！！花苞要當姐姐囉，她都會叫肚子裡的寶寶北鼻」，表示熬過不穩定期，而再次當爸的阿沁也相當開心，欣慰女兒終於有伴了，但對二胎性別賣關子，只說：「是弟弟還是妹妹」。

(中時電子報)

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關鍵字：阿沁 花花
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