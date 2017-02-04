走出流產血崩陰影 阿沁嫩妻：二寶回來啦！
36歲F.I.R.吉他手黃漢青（阿沁）和23歲嫩妻李汶靜（花花）育有一女小花苞，去年小花苞一歲多時，原先懷上二胎的花花不幸小產，血染馬桶，今(4日)稍早阿沁夫妻一前一後在臉書報喜，花花開心又有喜直說：「二寶回來啦！」阿沁則說：「第二胎，女兒有伴了，以後可以組二重唱」，粉絲也開心獻上祝福。
阿沁2014年底與花花登記結婚，隔年生下可愛女兒小花苞，去年9月花花在臉書自曝流產，形容這陣子心情從天堂跌到地獄，讓她相當不捨來不及出世的寶寶，透露某天吃過晚餐後，肚子忽然強烈劇痛緊急送醫，「真的就是痛到發抖，痛到抓著病床的欄杆，就在那天，寶寶離開我了」。
花花更說：「每次上廁所時還是會看到馬桶裡的鮮血，有好幾次難過無助的抱著馬桶大哭，我好希望這個寶寶不要離開我」，讓許多粉絲相當不捨，事隔五個月，花花剛剛在臉書說：「終於可以跟大家分享這陣子身體不適的原因，二寶回來啦！！！！花苞要當姐姐囉，她都會叫肚子裡的寶寶北鼻」，表示熬過不穩定期，而再次當爸的阿沁也相當開心，欣慰女兒終於有伴了，但對二胎性別賣關子，只說：「是弟弟還是妹妹」。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。