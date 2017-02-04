友善城市！林佳龍推設寵物活動區
流浪動物零撲殺政策4日上路，市長林佳龍在個人臉書向市民報告「台中市已達成零撲殺目標！」網友留言建議在河堤設大型寵物公園，林佳龍表示，建設局正辦理文心森林公園分期改善工程，規畫於公園內設置寵物活動專區，也將選擇合適地點及考量地方意見，增設寵物公園或寵物活動專區。
林佳龍指出，上任2年內台中市已達成零撲殺目標，為響應零撲殺配套措施，市府大型LED電視牆，提供「毛小孩是家人、家人不買不賣」臉書粉絲團製作的海報，發揮愛護動物的宣導效果。
該粉絲團成員也回應，曾希望廣告商提供閒置看板、透過大企業贊助，甚至盼中樂透，獲版面用來宣傳理念，感謝市府相挺，也有網友詢問LED電視牆地點要專程到場支持。
台中市目前家犬貓飼養數量計約25萬頭，寵物登記率約83%，透過校園巡迴宣導、多元活動與講座宣導民眾寵物登記觀念，但也有飼主對寵物活動空間不足，希望參考台北市及新北市，在河堤親水空間增設大型寵物公園。
林佳龍強調，建設局辦理文心森林公園分期改善工程，正規畫寵物活動專區，也會多研議適合地點及地方意見，增設寵物公園或寵物活動專區。
「動物保護法」修正，收容所動物不再面臨撲殺命運，林佳龍要求改變動物收容所舊思維，創造「會讓人感動」的收容所，讓動物之家定位成為流浪犬貓中繼站，不只是提供基本的溫飽及遮風避雨處。
(中時)
關鍵字：林佳龍
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。