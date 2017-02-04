友善城市！林佳龍推設寵物活動區

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為提供毛小孩更多休憩空間，台中市長林佳龍擬規畫在文心森林公園內設置寵物活動專區。（盧金足攝）

流浪動物零撲殺政策4日上路，市長林佳龍在個人臉書向市民報告「台中市已達成零撲殺目標！」網友留言建議在河堤設大型寵物公園，林佳龍表示，建設局正辦理文心森林公園分期改善工程，規畫於公園內設置寵物活動專區，也將選擇合適地點及考量地方意見，增設寵物公園或寵物活動專區。

林佳龍指出，上任2年內台中市已達成零撲殺目標，為響應零撲殺配套措施，市府大型LED電視牆，提供「毛小孩是家人、家人不買不賣」臉書粉絲團製作的海報，發揮愛護動物的宣導效果。

該粉絲團成員也回應，曾希望廣告商提供閒置看板、透過大企業贊助，甚至盼中樂透，獲版面用來宣傳理念，感謝市府相挺，也有網友詢問LED電視牆地點要專程到場支持。

台中市目前家犬貓飼養數量計約25萬頭，寵物登記率約83%，透過校園巡迴宣導、多元活動與講座宣導民眾寵物登記觀念，但也有飼主對寵物活動空間不足，希望參考台北市及新北市，在河堤親水空間增設大型寵物公園。

林佳龍強調，建設局辦理文心森林公園分期改善工程，正規畫寵物活動專區，也會多研議適合地點及地方意見，增設寵物公園或寵物活動專區。

「動物保護法」修正，收容所動物不再面臨撲殺命運，林佳龍要求改變動物收容所舊思維，創造「會讓人感動」的收容所，讓動物之家定位成為流浪犬貓中繼站，不只是提供基本的溫飽及遮風避雨處。

(中時)